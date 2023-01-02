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Ankara'da 3 ölümlü akraba kavgasında 3 tutuklama

Ankara'da bir kafede akrabalar çıkan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 23:24
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Ankara'da 3 ölümlü akraba kavgasında 3 tutuklama

Ankara'da 3 ölümlü akraba kavgasında 3 tutuklama
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(DHA) - Olay, 31 Aralık Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi İmam Alim Sultan Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi.

İddiaya göre, boşanma nedeniyle akrabalar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdülmenav (41) ve Abdulmuttalip Karaman ile kafedeki müşterilerden Nasrullah Uyar (22) hayatını kaybetti, M.K. (16) ise yaralandı.

Olayla ilgili Yusuf Karaman, Erdal Karaman ve Hamit K. ile suça sürüklenen çocuk M.K., gözaltına alındı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen ve aralarında suça sürüklenen çocuk M.K.'nın da bulunduğu Yusuf Karaman ve Erdal Karaman, tutuklandı. Hamit K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

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