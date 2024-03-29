Ankara’da barajların doluluk oranlarında son durum

Düzenleme: Kaynak: AA
Ankara’da barajların doluluk oranlarında son durum
Başkente içme ve kullanma suyu sağlayan barajların, toplam doluluk oranının yüzde 47,79, aktif doluluk oranının ise yüzde 40,72 olarak ölçüldüğü duyuruldu.

Başkent Ankara’da içme ve kullanma suyu sağlayan barajların durumu hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 24 Mart’taki ölçümlere göre barajlardaki toplam su miktarının 757 milyon 648 bin metreküp, aktif kullanılabilir su miktarının ise 568 milyon 691 bin metreküp olduğunu açıkladı. Bu barajlarda toplam doluluk oranı yüzde 47,79, aktif doluluk oranı ise yüzde 40,72 olarak belirlendi.

ASKİ’nin 2 milyon 587 bin 583 abonesine 24 Mart’ta 1 milyon 482 bin 826 metre küp su verildiği ifade edilen açıklamada, aynı gün barajlara gelen su miktarının 2 milyon 128 bin 172 metreküp olduğu bilgisi paylaşıldı. Günlük kişi başı tüketilen su miktarı ortalama 200 litre civarında olup, yaz aylarında havanın ısınmasıyla bu miktarın arttığı vurgulandı.

ASKİ yetkilileri, su kaynağının tüm dünyada olduğu gibi Ankara’da da sınırlı olduğuna dikkat çekerek, “Suyu tasarruflu kullanalım” çağrısında bulundu. Barajlardaki su miktarı ve tüketim göz önünde bulundurulduğunda, yakın dönemde Ankara’yı bekleyen bir su sıkıntısından söz edilemeyeceğini belirten yetkililer, mart ve nisan ayı yağışlarının beklenen seviyelerden daha düşük olması durumunda zamanla su baskısının hissedilebileceğini ifade etti.

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