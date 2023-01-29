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Beşiktaş Başkent'te dağıldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş Ankara deplasmanında Çankaya Üniversitesi'ne, 73-66 yenildi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 18:23
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Ankara'da Beşiktaş'a şok

Beşiktaş Başkent'te dağıldı
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Salon: Ankara

Hakemler: Alper Özgök, Ahmet Taner İbin, Özkan Talo

Çankaya Üniversitesi: Zellous 27, Ayşe Cora 11, Gülse Uğur 3, Melike Yalçınkaya 6, Gizem Tüzün 4, White 20, Tuğba Oral 2, Nilay Aydoğan, İdil Türk

Beşiktaş: Evans 14, Elif Bayram 4, Billings, Melek Uzunoğlu 11, Reimer 19, Yağmur Kübra Taşar 3, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz, Kübra İmren Sevindik 13, Draşkiçeviç, İnci Güçlü 2

1. Periyot: 22-20

Devre: 42-39

3. Periyot: 62-46

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