Beşiktaş Başkent'te dağıldı

Salon: Ankara
Hakemler: Alper Özgök, Ahmet Taner İbin, Özkan Talo
Çankaya Üniversitesi: Zellous 27, Ayşe Cora 11, Gülse Uğur 3, Melike Yalçınkaya 6, Gizem Tüzün 4, White 20, Tuğba Oral 2, Nilay Aydoğan, İdil Türk
Beşiktaş: Evans 14, Elif Bayram 4, Billings, Melek Uzunoğlu 11, Reimer 19, Yağmur Kübra Taşar 3, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz, Kübra İmren Sevindik 13, Draşkiçeviç, İnci Güçlü 2
1. Periyot: 22-20
Devre: 42-39
3. Periyot: 62-46
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