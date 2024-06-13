Ankara'da caddede göçük! Tam 10 metre...

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Süleyman Şah Caddesi'nde iddialara göre, altta biriken kanalizasyon suları nedeniyle yol çöktü.

Edinilen bilgilere göre, 10 metre derinliğe ve 4 metre genişliğe sahip çukur nedeniyle cadde araç trafiğe kapatılırken, etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ekiplerin yolda inceleme ve onarım çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Efe Ahmetoğlu, “Sabah saatlerinde yolda çökme olmuş. Sebebini ilk başta anlamamışlar. Çöken bölge su çekmeye başlayınca sebebinin uzun zamandır arızalı olan kanalizasyon olduğunu öğrenmişler. Sanırım yolun tamamını kazıyacaklar. Toprağın altta ne kadar yumuşağını bilinmiyormuş. Patlayan kanalizasyon yıllar içerisinde alttan toprağı eritmiş. Ekipler çukurdan su çektikçe tekrar doluyor. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok ama bu durum insanları sıkıntıya sokar” diye konuştu.