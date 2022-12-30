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Çöpü dökmeyen kardeşini 38 yerinden bıçakla öldürmüştü! Abiye iyi hal indirimi

Ankara'da çöpü dökmesini isteyince kendisini tersleyen kardeşi Kenan Kocaman'ı (16), 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mustafa Kocaman (20), tutuklu yargılandığı davada tahrik ve iyi hal indirimi ile 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 17:18
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Ankara'da çöpü dökmeyen kardeşini 38 yerinden bıçaklayarak öldüren abiye tahrik ve iyi hal indirimi ile 18 yıl 4 ay hapis

Çöpü dökmeyen kardeşini 38 yerinden bıçakla öldürmüştü! Abiye iyi hal indirimi
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Çankaya ilçesi Uluç Mahallesi'nde geçen yıl 5 Mart'ta Mustafa Kocaman, anne ve babası misafirlikte olduğu sırada kardeşi Kenan’dan çöpü dökmesini istedi. Kenan Kocaman olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Kocaman, mutfaktan meyve bıçağını alıp, kardeşini bıçakladı. Yaralanan Kenan Kocaman, ağabeyini iterek yere düşürdü. Bunun üzerine Mustafa Kocaman, mutfak çekmecesinde bulunan ekmek bıçağını aldı ve kaçan kardeşini banyoda yakalayıp bıçakladı. Kenan Kocaman, hayatını kaybederken, gözaltına alınan ağabeyi, tutuklandı.

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