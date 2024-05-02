Son dakika… Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangın

Kaynak: AA / DHA
Son dakika… Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangın
Son dakika… Son dakika… Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hastanenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.

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Çatının altında bulunan, yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerinin olduğu 9'uncu kattaki hastalar ve görevliler aşağı katlara indirildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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