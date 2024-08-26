Ankara'da dehşet gecesi. 5 ölü 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara'da dehşet gecesi. 5 ölü 3 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti. Mecnun Ekinci isimli şahıs, yaşanan tartışmada tabancasını ateşleyerek 4 kişiyi vurdu. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Aynı gün Yenimahalle ilçesinde akrabalar arasında çıkan başka bir silahlı çatışmada ise 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde, birkaç gün önce aralarında tartışma çıkan komşular arasında bu gece tekrar gerginlik yaşandı. Tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

KOMŞULAR ARASINDA KANLI HESAPLAŞMA

Mecnun Ekinci isimli şahıs, komşuları Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı, Şengül Zurnacı ve Mustafa Öztürk'e kurşun yağdırdı. Mahalle sakinlerinin silah seslerini duyarak polise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı ve Mustafa Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan Şengül Zurnacı ise hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekinci’nin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

YENİMAHALLE’DE BİR BAŞKA SİLAHLI ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Ankara’da bir diğer kanlı çatışma ise Yenimahalle'de yaşandı. Toptancı halinde akrabalar arasında çıkan yer tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. F.K. isimli şahıs, tartışma esnasında tabancasıyla karşı gruba ateş açtı. Olayda Ömer K., Gürkan K., Fevzi Miraç K. ve Ali B. yaralandı. Olay yerinden kaçan F.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen ağır yaralı Ömer K. ve Gürkan K. hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi hastanede devam ediyor.

aa.png

bb.png

cc.png

Öne Çıkanlar
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Son Haberler
Kabızlık kalp hastalıklarının habercisi mi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor Sağlık
Kabızlık kalp hastalıklarının habercisi mi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Erdoğan'ın prensi yaşamını yitirdi Yaşam
Erdoğan'ın prensi yaşamını yitirdi
İstanbul'da iki çete çökertildi! Elebaşları yakalandı Yerel Haberler
İstanbul'da iki çete çökertildi! Elebaşları yakalandı
İmamoğlu Özel’den neden rahatsız oldu? Ankara’dan ‘sağlam’ kulis Gündem
İmamoğlu Özel’den neden rahatsız oldu? Ankara’dan ‘sağlam’ kulis
Unutkanlığın ve gizli inmenin bağlantısı var mı? Sağlık
Unutkanlığın ve gizli inmenin bağlantısı var mı?
Yüzerek ülke değiştirdiler Dünya
Yüzerek ülke değiştirdiler
Erdoğan Bayraktar ağzını fena bozdu. İktidara argolu tepki Gündem
Erdoğan Bayraktar ağzını fena bozdu. İktidara argolu tepki