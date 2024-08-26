Ankara'da dehşet gecesi. 5 ölü 3 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde, birkaç gün önce aralarında tartışma çıkan komşular arasında bu gece tekrar gerginlik yaşandı. Tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

KOMŞULAR ARASINDA KANLI HESAPLAŞMA

Mecnun Ekinci isimli şahıs, komşuları Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı, Şengül Zurnacı ve Mustafa Öztürk'e kurşun yağdırdı. Mahalle sakinlerinin silah seslerini duyarak polise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı ve Mustafa Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan Şengül Zurnacı ise hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekinci’nin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

YENİMAHALLE’DE BİR BAŞKA SİLAHLI ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Ankara’da bir diğer kanlı çatışma ise Yenimahalle'de yaşandı. Toptancı halinde akrabalar arasında çıkan yer tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. F.K. isimli şahıs, tartışma esnasında tabancasıyla karşı gruba ateş açtı. Olayda Ömer K., Gürkan K., Fevzi Miraç K. ve Ali B. yaralandı. Olay yerinden kaçan F.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen ağır yaralı Ömer K. ve Gürkan K. hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi hastanede devam ediyor.