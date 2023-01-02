﻿Ankara'da ekmeğe zam

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Ankara’da 200 gram ekmeğin 5 lira olacağını duyurdu.

Ankara’da ekmeğin fiyatının yüzde 25 zamlanması anlamına gelen yeni fiyat, 10 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek zammını "Türkiye’de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 TL oldu" diye yorumladı.