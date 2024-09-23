Ankara'da feci ölüm: 7 yaşındaki Yusuf cep telefonuyla oynarken 10. kattan düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara'da feci ölüm: 7 yaşındaki Yusuf cep telefonuyla oynarken 10. kattan düştü

Ankara'nın meydana geldi. Binan 10'uncu katındaki evlerinin penceresinde cep telefonu ile oynayan 7 yaşındaki Yusuf elindeki telefonu düşürdü. Bu sırada telefonu tutmak isteyen Yusuf, 10'uncu kattan aşağı düşerek feci şekilde öldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara'daki feci olay, dün saat 15.30 sıralarında, Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 2050'nci Cadde’deki Mevlana Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 10'uncu kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 7 yaşındaki Yusuf Aymergen'in, annesine ait cep telefonunu oyun oynarken pencereden düşürdüğü. Telefonu tutmak isteyen Yusuf yaşamını yitirdi

DHA'da yer alan habere göre İlhan-Zekiye Aymergen çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Yusuf Aymergen (7), 10’uncu kattaki evlerinde pencerenin önündeki yatakta oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra Yusuf Aymergen, pencereden düştü. Beton zemine düşen Yusuf, hayatını kaybetti.

"TELEFONU ELİNDEN DÜŞÜRMÜŞ"

Yusuf'un halası Hediye Aymergen, "Çocuk, oyun oynamak için annesinin telefonunu alıp yatak odasına gitmiş. Telefonu camdan düşürmüş. Telefonu tutmak isterken düşmüş.

"İLKOKUL 1'İNCİ SINIFA GİDİYORDU"

Ardından aile durumu fark etmiş. Babası, oğlunun cesedini yerde görünce çığlık atmış. Vefat eden çocuk, ilkokul birinci sınıf öğrenciydi. İhmal olduğunu düşünmüyorum. Aile, camın açılmaması için önüne yatak koymuş. Çocuk yatağı nasıl oradan çekmiş anlamış değiliz. Annesi ve babası çocuğu çok severdi" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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