Ankara'da iki aile arasında silahlı çatışma. 1 ölü 2 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi İçli Sokakta meydana gelen olayda, İki komşu aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma diğer aile bireylerinin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Yaşanan arbededen sonra taraflar birbirlerine silah çekerek ateş açtı.

Mahallede endişe ve korkuya sebep olan silahlı kavgada Serkan Mahmutoğlu, Mahir B. ve Haydar B., kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Etlik Şehir Hastanesine götürülen ve ağır yaralı olan Serkan Mahmutoğlu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayaklarından yaralanan Mahir B. ve Haydar B.’nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri olay yerinde gerçekleştirdikleri incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Olayla iligli soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı şüphesiyle her iki aileye mensup çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.