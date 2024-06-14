Ankara’da İngiliz vatandaşı şahıs, Çekyalı eşini öldürüp intihar etti

Ankara'nın Çankaya ilçesi İncek Mahallesi’nde 11 Haziran günü iddialara göre, İngiliz Thomas Blyth ile Çekyalı eşi Victoria Vera Blyth arasında tartışma çıktı.

Victoria Vera Blyth'in telefonuna gelen mesajlar sebebiyle tartışma çıkarken, tartışma alevlendi ve kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Thomas Blyth, eşini tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.

EŞİNİN CENAZESİNİ HENÜZ ALAN OLMADI

Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri gelirken, incelemeler sonrası çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Çiftin 3 çocuğu ise Türkiye’ye gelen yakınlarına teslim edilirken, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemler sonrası Thomas Blyth’in cenazesi ülkesine götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi. Victoria Vera Blyth’in cenazesi ise henüz teslim alan olmadı.

ANKARA'YA 5 YIL ÖNCE YERLEŞTİ

5 yıl önce Ankara’ya yerleşen Thomas Blyth’in, petrol ve sondaj işleri üzerine faaliyet gösteren şirketi olduğu, daha sonra Ankara’ya gelen Victoria Vera Blyth’in ise spor, sanat ve sosyal etkinlikler düzenlediği öğrenildi.