Ankara'da kamyonla çarpışan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Beypazarı-Ankara yolu üzerinde, Ayaş Karayolları Şube Şefliği önünde gerçekleşti. Hasan Şimşek'in kullandığı 06 FHL 31 plakalı otomobil, Ahmet Kul'un yönettiği 06 AZ 1452 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Hasan Şimşek ve eşi Gülizar Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan cenazeler hastane morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Ahmet Kul gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Copilot ile konuşma. 07.10.2024

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