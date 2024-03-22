Ankara’da kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Ankara’da kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs yakalandı
Ankara'da 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs ile 26 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT), tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ‘Kasten Adam Öldürme’ ve ‘Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme’ suçlarından aranan 2 şahıs, JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Kasten adam öldürme suçundan aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. isimli şahısın Sincan ilçesinde yakalandığı öğrenildi. "

Çekle karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 26 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 7 aydır arandığı belirtilen H.K. ise Yenimahalle ilçesinde güzellik salonu işlettiği tespit edildikten sonra gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

R.A. ve H.K. isimli şahıslar adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Son Haberler
Kanalizasyon patlayınca seçim çadırları pis suyun ortasında kaldı Gündem
Kanalizasyon patlayınca seçim çadırları pis suyun ortasında kaldı
Seyir halindeki tırın lastikleri alevlere teslim oldu Gündem
Seyir halindeki tırın lastikleri alevlere teslim oldu
AKP'li Belediye Başkan adayına saldırı Gündem
AKP'li Belediye Başkan adayına saldırı
AVM'de trajik kaza: Babasının kucağındaki bebek 3. kattan düşerek hayatını kaybetti Video
AVM'de trajik kaza: Babasının kucağındaki bebek 3. kattan düşerek hayatını kaybetti
A Milli Takım'da sakatlık Spor
A Milli Takım'da sakatlık
Saldırıya uğrayan Lütfü Savaş’tan flaş karar. Sosyal medyadan duyurdu Gündem
Saldırıya uğrayan Lütfü Savaş’tan flaş karar. Sosyal medyadan duyurdu
İngiltere kralı Charles ve Camilla'nın gülme krizine girdiği anlar yeniden gündemde Video
İngiltere kralı Charles ve Camilla'nın gülme krizine girdiği anlar yeniden gündemde