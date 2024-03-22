Ankara’da kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs yakalandı

Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT), tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ‘Kasten Adam Öldürme’ ve ‘Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme’ suçlarından aranan 2 şahıs, JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Kasten adam öldürme suçundan aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. isimli şahısın Sincan ilçesinde yakalandığı öğrenildi. "

Çekle karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 26 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 7 aydır arandığı belirtilen H.K. ise Yenimahalle ilçesinde güzellik salonu işlettiği tespit edildikten sonra gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

R.A. ve H.K. isimli şahıslar adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

