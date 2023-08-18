Ankara’da korkutan trafo yangını

Ankara’da bir elektrik trafosunda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Ankara’da korkutan trafo yangını

Yenimahalle ilçesi Batıkent Mahallesi’nde yer alan bir elektrik trafosunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

aw011325-01.jpg“ORTALIĞI DUMAN KAPLADI”

Olayın tanıklarından Barış Gürcan, “Sesler duyduk. İlk başta çalışma var zannettik. Sonra kokular ve duman gelmeye başladı. Ortalığı duman kapladı. Ardından da polis ve itfaiye ekipleri gelip müdahale etti. Orta çapta bir yangındı. Ölü ve yaralı yok” dedi.

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