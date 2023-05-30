Ankara’da korkutan yangın: Kontağı çevirdi, araba alev aldı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil alev topuna dündü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Ankara’da korkutan yangın: Kontağı çevirdi, araba alev aldı

Olay, 14.30 sıralarında Ankara merkez Çankaya ilçesi, Kırkkonaklar mahallesi 323 sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet Emre Aslan 06 DF 1952 plakalı otomobiline binerek kontağını çevirdi. Aslanın, kontağı çevirmesiyle otomobil motor kısmından alev aldı.

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Otomobilini terk eden sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan araç söndürülerek kontrol altına alındı. Korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

aw902360-03.jpgOtomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücünün sağlık durumu ise olay yerine gelen ambulans ekiplerince kontrol edilerek iyi olduğu belirtildi. (İHA)

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