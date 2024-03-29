Ankara'da kuyumcu soygunu. 3 Tutuklama

Ankara’nın Keçiören ilçesi Kamil Ocak Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, Motosikletle dükkana gelen kar maskeli 2 şüpheli, iş yeri sahibine silah çekip ellerini plastik kelepçeyle bağladı. İş yerindeki kol saatleri ve gümüş kolyeleri çalan şüpheliler, motosiklee binip kaçtı.

KİRALIK OTOMOBİLLE İSTANBUL'A KAÇTILAR

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelilerin motosikleti boş arazide yakıp, kiralık otomobille İstanbul'a kaçtığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kuyumcu dükkanını soyan F.Ö. ve K.Y. ile olayı planlayıp, maddi destek de sağlayan S.Ç.'nin kimliklerini belirledi. F.Ö. ve K.Y.'nin olaydan 6 gün önce Ankara'ya geldiği, araçta kaldığı ve sürekli olarak iş yeri çevresinde keşif yaptığı belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da çok sayıda kol saati, gümüş kolyeler, olayda kullanıldığı düşünülen 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.