Ankara'da öğretmenlerin yürüyüşüne polis müdahale etti

Kaynak: ANKA
Ankara'da öğretmenlerin yürüyüşüne polis müdahale etti

Ankara'da Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto eden öğretmenlere polis müdahale etti.

Daha sonra yapılan görüşmelerin ardından öğretmenlerin 1'inci Meclis'e yürümesine izin verildi.

Eğitim-İş Sendikasına üye öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto etmek için Meclis Parkı'nda toplandı. "Mustafa Kemal'in öğretmenleriyiz" ve "Tarikatın bakanı Yusuf Tekin" sloganlarıyla 1'inci Meclis'e yürümek isteyen öğretmenlere polis izin vermedi. Polis barikatlarını yıkan öğretmenlere müdahale edildi ve bazı öğretmenler baygınlık geçirdi. Bunun üzerine öğretmenler oturma eylemi başlattı.

CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Ahmet Akın, Mahmut Tanal ve Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, alana gelerek öğretmenlere destek verdi. Görüşmelerin ardından, polis ekipleri önlem alarak öğretmenlerin yürümesine izin verdi. Öğretmenler, Meclis Parkı'ndan 1'inci Meclis'e kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

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