Ankara'da otomobil takla attı: 1 ölü

Kaza, İstiklal Mahallesi Polatlı-Ankara yolu üzeri Karayolları 45. Şube yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Polatlı yönüne doğru seyir halinde olan Metin Gedik'in kullandığı 37 HD 554 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırım taşına çarpıp takla atarak refüje ters şekilde düştü.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Metin Gedik (60), sağlık ekiplerine teslim edildi. Gedik, kaldırıldığı Polatlı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)