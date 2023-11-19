Ankara'da otomobil TIR'a çarptı. 1 uzman çavuş öldü, 2 uzman çavuş yaralı

Ankara'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 askeri personelden 1'i yaşamını yitirdi, 1'i ağır olmak üzere 2'si ise yaralandı.

KAYNAK: DHA
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı. 1 uzman çavuş öldü, 2 uzman çavuş yaralı

Kaza sabah 03.00 sıralarında, Çamlıdere ilçesinde TEM otoyolu üzerinde meydana geldi. TEM otoyolunda İstanbul istikametine seyir halinde olan Uzman Çavuş Ö.Ö. yönetimindeki 10 BS 886 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çamlıdere Kavşağında, aynı istikamette seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı.

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1 UZMAN ÇAVUŞ ÖLDÜ 2 UZMAN ÇAVUŞ YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Uzm. Çvş. Sedat Gürkan Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği Uzm. Çvş. E.A. ve sürücü Ö.Ö.'nün ise yaralandığı belirlendi. İlk müdahalelerinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan E.A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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