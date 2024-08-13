Ankara'da otomobile silahlı saldırı

Saldırıya rağmen yara almayan Alparslan Y., polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçtı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Akpınar Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. 849'uncu Cadde üzerinde Ahmet Yesevi Caddesi yönüne seyir halindeki Alparslan Y.'nin 34 BVT 737 plakalı otomobiline, aralarında husumet bulunan kimliği belirlenemeyen saldırgan tarafından tabanca ile ateş açıldı.
Saldırıda otomobile 7 kurşun isabet ederken, Alparslan Y. yara almadan otomobilini bırakıp kaçtı.
Olay yerinde esnaf olan Nihat Sezgin, "5-6 el silah sesi duydum. Sonrasında birisinin kaçtığını duydum. İçeride müşterim vardı" şeklinde konuştu.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.