Ankara'da pavyon dansı kursu açıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da pavyon dansı kursu açıldı
Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sahnesinin sosyal medyada popülerleşmesi sonrası Ankara'da pavyon dans kursu açıldı. Görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Kanal D ekranlarının merakla beklenen İnci Taneleri dizisi için az bir vakit kalırken, BKM ve Yılmaz Erdoğan imzalı dizideki Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı meşhur Dilber pavyon sahnesi çok konuşuldu.

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Pek çok sosyal medya kullanıcısı bu dansın taklidini yaparken, o şarkı da fenomen haline geldi. Dansı yeniden canlandıran ve farklı konulara uyarlayan kullanıcıların yanı sıra dans kurslarına da ilham oldu.

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Ankara'da bir dans kursu, 'pavyon dansı' olarak tabir edilen o performansı öğrencilerine öğretmeye başladı. Öğretmenin ve öğrencilerinin keyifli halleri sosyal medyada gündem oldu.

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