Ankara'da Roma dönemine ait 1.100 sikke ele geçirildi

Kaynak: İHA
Ankara'da Roma dönemine ait 1.100 sikke ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bin 100 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkenin ele geçirildiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, 14 Haziran 2024 tarihinde Beypazarı ilçesinde U.A. adlı şahsın tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda U.A. adlı şahsın üzerinde yapılan aramada bin 100 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkenin bulunduğu ifade edildi.

Ele geçen malzemelere el konularak, U.A. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.

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