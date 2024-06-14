Ankara'da Roma dönemine ait 1.100 sikke ele geçirildi

Yapılan yazılı açıklamada, 14 Haziran 2024 tarihinde Beypazarı ilçesinde U.A. adlı şahsın tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldığı belirtildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda U.A. adlı şahsın üzerinde yapılan aramada bin 100 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkenin bulunduğu ifade edildi.
Ele geçen malzemelere el konularak, U.A. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.