Ankara'da savaş uçağının tankı araçların üzerine düştü

F-4E 2020, Ankara Etimesgut’a Teknofest organizasyonu için gelmişti. Statik sergide büyük ilgi çeken uçak, bugün kontrollerin ardından pist başına gelerek görev yaptığı birlik için kalkışa geçti.

OTOPARKA DÜŞTÜ

Havalandıktan kısa bir süre sonra uçağın harici yakıt tanklarından biri gövdeden ayrıldı. Yakıt tankı, Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarında bir otoparka düştü.

Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre Türk Hava Kuvvetleri’ne ait teknik ekipler de yakıt tankını incelemek üzere bölgeye hareket etti.

DÜŞÜŞ ANI KAMERADA

Tankın düşüş anı ise kameralar yansıdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

MSB AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaparak herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığını açıkladı.

İşte MSB'nin sosyal medya paylaşımı: