Ankara'da servis ücretlerine büyük zam

Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından duyurulan servis ücretlerine bazı veliler tepki gösterdi.

İşte açıklanan yeni servis ücretleri,

0 Km’den 3 Km’ye kadar olan mesafe için yıllık 16 bin 745 TL, 3 Km’den 6 km’ye olan mesafe için 18 bin 450 TL, 6 Km’den 9 Km’ye kadar olan mesafe için 21 bin 320 TL, 10 Km’den 15 Km’ye kadar olan mesafe için ise 24 bin 810 TL talep edilecek.

Öte yandan gidilen Km miktarı 15 Km’nin üzerindeyse her bir Km için 550 lira ek ücret alınacak.

İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ankara'ya yapılan zamdan sonra İstanbul'da okul servis ücretlerinin ne kadar zamlandığı da merak ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında verilen karar neticesinde İstanbul’da okul servis ücretlerine geçen ay yüzde 16 oranında zam yapılmıştı.