Ankara’da şiddetli patlama sesi: Emniyet’ten açıklama geldi

Başkent Ankara’da şehrin birçok bölgesinden şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Emniyet’ten yapılan açıklamada şüpheli bir paket uygulaması yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ankara’da şiddetli patlama sesi: Emniyet’ten açıklama geldi

Ankara, bu gece şehrin birçok bölgesinden duyulan şiddetli patlama sesiyle irkildi.

Sosyal medyada patlamaya ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılırken duyulan sesin sonik bir patlamaya işaret ettiği de öne sürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şüpheli bir paket uygulaması yapıldığı ve paketin boş olduğu bilgisi paylaşıldı.

Emniyet’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Tandoğan - Yüksek Hızlı Tren Garı çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılmıştır. Yapılan incelemede paketin boş olduğu belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

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