Ankara'da silahla vurulan 24 yaşındaki avukat, hayatını kaybetti

Olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan erkek arkadaşı Muhammet B'nin evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıktı.

Çankaya İlçesi Pak Sokak'ta bulunan bir rezidanstan Kadın Destek Uygulamasına (KADES) gelen çağrı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, asansör kapısı önünde yerde yatan Coşğun'u buldu. Ankara Barosuna kayıtlı avukatın göğsünden vurulduğu ve hayati tehlikesinin olduğu belirlendi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Coşğun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri, Coşğun'un erkek arkadaşı Muhammet B'yi gözaltına aldı. Zanlının ifadesinde, olayın intihar olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Muhammet B, yaklaşık bir aydır birlikte yaşadığı Coşğun'un banyoda olduğu sırada yatak odasından silah sesi duyduğunu, yaralı halde bulduğu kız arkadaşını kucağına alarak asansörün önüne getirdiğini ve 112 ekiplerine haber verdiğini söyledi.

Ancak polisin yaptığı incelemede, olay yerindeki kan izleri ve silahın bulunduğu yer zanlının ifadesiyle çelişti. Ayrıca zanlının başka bir ilde otel işlettiği, evli ve bir çocuk babası olduğu da belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.