Porto Riko'dan geliyor. Pilar Marie Victoria Lopez Sultanlar Ligi'nde fırtına koparacak

Vodafone Sultanlar Ligi takımları yeni sezon için transferlerini dünyanın dört bir yanından sürdürüyor.

Son flaş transfer Nilüfer Belediyespor'dan geldi.

Nilüfer Belediyespor'un Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'i kadrosuna kattığı ortaya çıktı.

Pilar'ın geçen sezon Fransa'nın Beziers Volley takımında forma giydiği belirtildi.

1.82 boyunda 28 yaşındaki oyuncunun daha önce de ABD ve İtalya takımlarında oynadığı öğrenildi.

Güzel voleyboldu Porto Riko Milli Takımı'nda da forma giyiyor.