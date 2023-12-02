Ankara'da silahlı saldırganlar bir gecede dehşet saçtı. Aralarında Ayhan Bora Kaplan'ın yeğeni de var

Ankara’da, tutuklu suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yeğeni R.P.'nin de aralarında bulunduğu bir grup silahlı saldırgan, aynı gecede 2 eğlence mekanını kurşunlayıp, 1 iş yerini yağmalayarak 3 kişiyi yaraladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ankara'da silahlı saldırganlar bir gecede dehşet saçtı. Aralarında Ayhan Bora Kaplan'ın yeğeni de var

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 27 Kasım günü gece saatlerinde bir grup silahlı saldırgan, 2 eğlence mekanını kurşunlayıp 1 kişiyi yaraladı.

Aynı gece bir iş yerinde yağma yapan saldırganlar, 2 kişiyi de darbederek yaraladı. Kaçan şüphelerin yakalanması için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmada, şüphelilerden birinin tutuklu bulunan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yeğeni R.P. olduğu belirlendi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Örgüt yöneticisi R.P. ile üyelerinin Etimesgut ilçesinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Örgüt yöneticisi R.P. ile birlikte örgüt üyeleri Y.K., M.V., E.Ş., S.D. ve M.T., gözaltına alındı.

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ŞÜPHELİLERİN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adreste yapılan aramalarda; 23 sentetik ecza hapı, 31 gram esrar, 1 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ve 65 fişek, 2 askeri renkte balistik yelek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 300 TL ele geçirildi. Şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'nitelikli yağma' gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu da öğrenildi.

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Saldırıların, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iç hesaplaşması olup olmadığı araştırılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen Y.K., R.P. ve M.V., tutuklandı.

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