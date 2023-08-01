Ankara'da simide zam geldi. Simitçiler Odası Başkanı özür dileyerek duyurdu: Biz yapmıyoruz sadece güncelliyoruz

Ekmek zamları sonrası simitteki fiyat artışı da sürüyor. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, 1 Ağustos itibariyle geçerli olacak simidin yeni fiyatını özür dileyerek açıkladı.

KAYNAK: ANKA
Ankara'da simide zam geldi. Simitçiler Odası Başkanı özür dileyerek duyurdu: Biz yapmıyoruz sadece güncelliyoruz

Seçimlerin ardından birçok kaleme zam yapılırken, ekmeğin ardından zamların en çok yansıdığı ürünlerden biri de simit oldu. Ankara'da daha önce zam yapılarak fiyatı 7 liraya yükseltilen simit için fiyat güncellendi.

Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, yarından itibaren Ankara’da simidin 10 TL olacağını duyurdu. Simide en son 22 Ocak’ta zam yapılmış, 7 TL olmuştu. Delibaş, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 TL’den satılacağını bildirdi.

"ZAM YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Delibaş, zammın gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Ankaralı vatandaşlarımız maalesef yine bir zam haberiyle karşınızdayız. Ankara’da 12 Ocak’ta simide 7 TL zam kararı 1 Ağustos itibarıyla Ankara’da simit 10 TL olacaktır. Paranın alım durumu gittikçe kötüye gidiyor. Her gün maliyet hesapları yapmak zorundayız. Bugün mazotun litresi 37 lira. Biz geçen sene 17 liraya aldığımız mazotu bu sene 37 liraya alıyoruz. Susam fiyatlarına yüzde 300 zam geldi. Un fiyatları yüzde 300 zam yedi. Kiraları konuşmaya bile gerek yok. Bu meslek yapılamaz hale geldi. Hepinizden Ankaralılar olarak özür diliyoruz; çünkü biz yapmıyoruz, sadece güncelliyoruz.”

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