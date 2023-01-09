Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla Ankara’da toplu taşımaya zam geldi. Ankara’da yaşayan vatandaş Ankara’da yeni toplu taşıma tarifesinin ne kadar olduğu merak ediyor. Peki, Ankara'da toplu taşıma ne kadar oldu? Ankara EGO tam kaç lira, öğrenci EGO kaç lira?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşıma fiyatları görüşüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma fiyatlarında değişikliğe gidileceğini açıkladı. Peki, Ankara’da toplu taşıma ne kadar oldu?

Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karara göre, 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tam biletin 9,5, öğrenci biletinin 4,75, öğrenci abonmanının ise aylık 140 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Ankara’da toplu taşıma için yapılan açıklamada kurumun 2022 yılı Kasım ayı toplam gideri 382 milyon lira olduğu, toplam bilet gelirinin ise 120 milyon lira olduğu bu bundan dolayı da aylık zararın 262 milyon lira olduğu açıklandı. Buna göre başkentte, toplu ulaşıma yüzde 46 zam gelmesi bekleniyor.

ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA NE KADAR OLDU?

Ankara Belediyesi, UKOME toplantısında tam biletin 6.5 TL'den 9.5 TL'ye, öğrenci biletinin 3.5 TL'den 4.75 TL'ye, öğrenci abonmanının 90 TL'den 140 TL'ye yükseltilmesi durumunun ele alınacağı aktarı