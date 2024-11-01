Pınar Deniz ilk kez paylaştı. 'Nereden, nereye' notunu düştü

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Pınar Deniz ilk kez paylaştı. 'Nereden, nereye' notunu düştü

Kaan Yıldırım ile evlenen ünlü oyuncu Pınar Deniz'den hamilelik pozu geldi. Oyuncu ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı.

Son olarak Yargı' dizisindeki 'Ceylin' karakterini ile beğeni toplayan ünlü oyuncu Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile Roma'da evlenmişti. Ünlü çiftin bir bebekleri olacağı da öğrenildi. Pınar Deniz çocuklarının cinsiyetini de geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

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Erkek bir bebek bekleyen ünlü isim sosyal medyada ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı. Deniz, Yargı dizisinin final gecesi giydiği bir kıyafet ile bugünkü halini paylaşarak takipçilerine 'nereden nereye' notunu yazdı.

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