Ankara’da ucuz yumurta kuyruğu. Verilen yetkinin etkisi

Türkiye’nin yakın siyasi tarihiyle alakalı yağ kuyrukları, un kuyrukları, gaz kuyrukları gibi tartışmalar her seçim döneminde hükümet yetkilileri tarafından kullanılan bir seçim propagandası olarak biliniyor.

Hükümet tarafından sıklıkla dile getirilen sahneler, artık günümüzde de yaşanmaya başladı.

İŞKUR önünde bekleyen vatandaşlar, ucuz ekmek, ucuz et, ucuz tencere kuyrukları derken bu seferde Türkiye’nin başkenti Ankara’da vatandaşlar ucuz yumurta kuyruğuna girdi.

Ulus Hali’nde vatandaşların almak için sıraya girdiği yumurtaların kolisi 70 TL’den satılıyor.