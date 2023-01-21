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Ankara'da iki şüpheli şahsın evine uyuşturucu operasyonu

Ankara'da uyuşturucu madde olduğu tespit edilen iki eve operasyon düzenlendi. 

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 15:43
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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ankara'da iki şüpheli şahsın evine uyuşturucu operasyonu
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Ankara İl Jandarma ekiplerince, iki şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu istihbaratı doğrultusunda yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, edinilen uyuşturucu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. 

İstihbarat doğrultusunda M.A.B. ve T.Ş. isimli şahısların ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bala Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde köpek unsurları ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde evinde uyuşturucu bulunduran M.A.B. ve T.Ş. düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken; arama çalışmalarında 6 gram kenevir tohumu, 27 gram kubar esrar, 5 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 sikke ve 2 tarihi taş ele geçirildi.


(Kaynak: İHA)

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