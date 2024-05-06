Sürücü beton mikserinin içinde sıkıştı

Kaynak: İHA
Sürücü beton mikserinin içinde sıkıştı
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri devrildi. Kaza sonucu sürücü araç içinde sıkıştı.

Köyceğiz Beyobası mahallesinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği mikser devrildi. Kaza sonucu sürücü araç içinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Tek taraflı trafik kazasında devrilen beton mikserinin içinden, Köyceğiz itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulansla hastaneye sevk edildi.

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