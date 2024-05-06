Izgara üzerindeki etleri paspasla yağladı

Kaynak: Haber Merkezi
Izgara üzerindeki etleri paspasla yağladı
Bir restoran çalışanı, ızgara üzerinde pişen etleri yağlamak için yer paspası kullandı. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti ve paspasın temizliği tartışma konusu oldu.

Bir restoran çalışanının, ızgara üzerinde pişen etleri yağlamak için yer paspasını kullanması, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanılan yöntem, çeşitli platformlarda geniş çapta eleştirilere neden oldu ve temizlik konusunda endişeleri beraberinde getirdi. Paspasın hijyenik olup olmadığına dair yapılan tartışmalar, kullanıcılar arasında farklı görüşlere neden oldu. Kimi insanlar, bu durumu kabul edilemez ve sağlık açısından riskli bulurken, bazıları ise restoran çalışanının yaratıcı çözümüne sempatiyle yaklaştı. Ancak genel olarak, ızgara üzerinde kullanılan paspasın sağlık standartlarına uygun olup olmadığı konusu büyük bir polemiğe yol açtı.

Son Haberler
Rıdvan Dilmen 'ilk defa' dedi. Yaşadıklarını acı acı anlattı Spor
Rıdvan Dilmen 'ilk defa' dedi. Yaşadıklarını acı acı anlattı
Kurusıkıyla yanlışlıkla kendini vurdu Yerel Haberler
Kurusıkıyla yanlışlıkla kendini vurdu
İbrahim Üzülmez'den galibiyet yorumu Spor
İbrahim Üzülmez'den galibiyet yorumu
Tıraş olan kedi depresyona girdi Video
Tıraş olan kedi depresyona girdi
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü Yerel Haberler
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
İsrail'in savaş kabinesi Refah'a saldırı kararı aldı. Hamas ateşkes dedi ama... Gündem
İsrail'in savaş kabinesi Refah'a saldırı kararı aldı. Hamas ateşkes dedi ama...
Polisin duygusal sürprizi izleyenlerin kalbini eritti Video
Polisin duygusal sürprizi izleyenlerin kalbini eritti