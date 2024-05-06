Izgara üzerindeki etleri paspasla yağladı

Bir restoran çalışanının, ızgara üzerinde pişen etleri yağlamak için yer paspasını kullanması, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanılan yöntem, çeşitli platformlarda geniş çapta eleştirilere neden oldu ve temizlik konusunda endişeleri beraberinde getirdi. Paspasın hijyenik olup olmadığına dair yapılan tartışmalar, kullanıcılar arasında farklı görüşlere neden oldu. Kimi insanlar, bu durumu kabul edilemez ve sağlık açısından riskli bulurken, bazıları ise restoran çalışanının yaratıcı çözümüne sempatiyle yaklaştı. Ancak genel olarak, ızgara üzerinde kullanılan paspasın sağlık standartlarına uygun olup olmadığı konusu büyük bir polemiğe yol açtı.