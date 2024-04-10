Ankara’da yağma olayına karışan şahıs tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak'ta E.Ş. ve beraberindeki 3 kişinin bir şarküteri dükkanını kendi üzerlerine almak amacıyla iş yeri sahibini ölümle tehdit ettiğini tespit etti. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı ve şahısların İzmir'den Ankara istikametine hareket ettiği belirlendi.

Emniyet güçleri, şüphelilerin bulunduğu aracı Ankara girişinde durdurarak E.Ş., B.K. ve D.M. isimli şahısları gözaltına aldı. Üst aramalarında iş yeri sahibine ait toplam değeri 2 milyon 500 bin Türk Lirası olan 3 adet çek ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.K. ve D.M., konutu terk etmeme ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ş. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.