Ankara'da yangın faciası. Bir çocuk öldü iki çocuk ağır yaralı

Kaynak: AA
Ankara'da yangın faciası. Bir çocuk öldü iki çocuk ağır yaralı
Ankara Beypazarı'nda Suriyeli bir ailenin kaldığı tek katlı evde yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan üç çocuğu itfaiye kurtardı ancak dumandan zehirlenen 6 yaşındaki Muhammed kurtarılamadı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, müstakil evde çıkan yangından itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılan 3 çocuktan biri yaşamını yitirdi.

Hacıkara Mahallesi Eski Madadın Sokak'ta, Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği müstakil evde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İTFAİYE ALEVLERİN ARASINA GİRİP KURTARDI

İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da evde bulunan 3, 6 ve 7 yaşında oldukları öğrenilen çocukları kurtarmaya çalıştı. Pencereye dayanan merdivenden içeri giren itfaiyeci, içerideki dumandan etkilenen 3 çocuğu dışarı çıkarmayı başardı.

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İKİ ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklardan 6 yaşındaki Muhammed'in kurtarılamadığı öğrenildi. Diğer iki çocuğun ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

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