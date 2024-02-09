Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yeniden Refah Partisi, Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı’nda Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı düzenleyecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre bu kapsamda, ihtiyaç olması halinde yarın (10 Şubat) saat 7.30'dan itibaren etkinlik sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç olması halinde, Gar Kavşağı ile bu yola bağlanan ve yan yolun varyantların tamamı alt geçit hariç olmak üzere araç trafiğine kapalı olacak.