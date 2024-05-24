Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA
Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde "emniyet mahrem imamı" olarak faaliyet gösterdikleri ve halen çeşitli kamu kurumlarında aktif olarak çalıştıkları belirlenen 46 şüpheli hakkında 21 Mayıs'ta gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren 26 kişi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek örgütle ilgili bildiklerini anlattı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık, soruşturmanın etkin pişmanlık kapsamında bilgi verenler de dahil olmak üzere çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.

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