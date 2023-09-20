Ankara'daki sünger fabrikası yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan GER-SAN Sanayi Sitesi'nde dün yangın çıkanda can kaybı 3'e yükseldi.

Dün soğutma çalışmaları sürerken, muhasebe müdürü Müge Çetin ile Irak uyruklu işçi Safire Acem'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Bugün de devam eden soğutma çalışmaları sonrası enkazda 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Fabrikada, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması da sürüyor.

İŞ YERİ SAHİBİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Fabrika sahibi Hüseyin Dönmez, yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dönmez'in polisteki ilk ifadesinde, yangının elektrik kontağı kaynaklı çıkmış olabileceğini söylediği öğrenildi. Dönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Hüseyin Dönmez'e ait 3 katlı sünger fabrikasında, dün saat 11.00 sıralarında yangın çıkmış, fabrikadaki işçilerden bazıları kapıdan, bazıları da pencerelerden atlayıp dışarı çıkmıştı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 3,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı.