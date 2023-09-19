Ankara’da minder fabrikasında yangın: Kara dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor

Son dakika… Son dakika… Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki minder fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

KAYNAK: İHA
Ankara’da minder fabrikasında yangın: Kara dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor

Yenimahalle ilçesinde yer alan GER-SAN Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

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Ayrıntılar geliyor…

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