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Ankaragücü ayrılığı duyurdu

Sezon başında Ankaragücü'ne katılan Marlon, Brezilya'ya gidiyor. Futbolcu, sosyal medyadan takıma veda etti.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 18:43
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Ankaragücü futbolcusu Marlon Brezilya yolcusu

Ankaragücü ayrılığı duyurdu
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Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, sezon başı kadrosuna kattığı Brezilyalı sol bek Marlon Rodrigues Xavier'le yollarını ayırıyor.

ANNESİ İÇİN BREZİLYAYA DÖNÜYOR
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu annesinin sağlık sorunları nedeniyle Brezilya'ya dönme talebini kulübe iletti. MKE Ankaragücü Kulübü de futbolcudan gelen talebe sıcak baktı ve taraflar karşılıklı anlaşarak yollarını ayıracak.

15 MAÇTA FORMA GİYDİ
Sezon başı Brezilya ekibi Fluminense'den kadroya dahil edilen Marlon, bu sezon 15 maçta giydi.
Brezilyalı oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MKE Ankaragücü Kulübüne veda ederek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

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