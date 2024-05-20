Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştı. Kaza sonrası araçlar duramayınca park halindeki araçlara da çarptıkları kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Muhittin Mahallesi Reşitpaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi yol ayrımında yaşandı. Reşitpaşa Caddesi’nde H.E. idaresindeki otomobil ile C.Ö.’nün kullandığı otomobil çarpıştı.

aw208822-03.jpgKaza sonrası sürücülerin hakimiyetini kaybettiği otomobiller, park halindeki otomobil ve minibüse de çarptı.

aw208822-04.jpgKazada sürücü C.Ö. ile otomobilde bulunan M.T. ve M.Y. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen sürücü H.E. hakkında işlem başlatıldı.

aw208822-01.jpgKazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

aw208822-02.jpg

Son Haberler
Sivaslı birçok köylü yoğurdu böyle hazırlıyor ve yoğurt taş gibi oluyor! Birçok kişi bilmiyordu Keşfet
Sivaslı birçok köylü yoğurdu böyle hazırlıyor ve yoğurt taş gibi oluyor! Birçok kişi bilmiyordu
Son dakika... Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi Gündem
Son dakika... Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi
Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray Fenerbahçe detayı isyan ettirdi Spor
Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray Fenerbahçe detayı isyan ettirdi
Dev İngiliz bankasından Türkiye tahmini Ekonomi
Dev İngiliz bankasından Türkiye tahmini
Son dakika... Kabine toplantısı sonra erdi Gündem
Son dakika... Kabine toplantısı sonra erdi
Sinop'ta jandarma denetimleri Gündem
Sinop'ta jandarma denetimleri
SOLOTÜRK Giresun'da nefesleri kesti Gündem
SOLOTÜRK Giresun'da nefesleri kesti