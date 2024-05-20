Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Muhittin Mahallesi Reşitpaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi yol ayrımında yaşandı. Reşitpaşa Caddesi’nde H.E. idaresindeki otomobil ile C.Ö.’nün kullandığı otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası sürücülerin hakimiyetini kaybettiği otomobiller, park halindeki otomobil ve minibüse de çarptı.
Kazada sürücü C.Ö. ile otomobilde bulunan M.T. ve M.Y. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen sürücü H.E. hakkında işlem başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.