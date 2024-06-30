Ankaragücü İskoç taraftar için yasta

Kaynak: AA
Ankaragücü İskoç taraftar için yasta

MKE Ankaragücü'nün vefat eden İskoç taraftarı Chalmers için anı defteri oluşturuldu.

MKE Ankaragücü Kulübü, sarı-lacivertli taraftarlarının sembol isimlerinden biri olan ve kulübün olağan genel kurulundan bir gün önce vefat eden İskoçya vatandaşı James Alexander Chalmers için büyük bir vefa örneği gösterdi.

Ankara'ya İngiltere Büyükelçiliğindeki görevi dolayısıyla 1979 yılında gelen, daha sonra da bir Türk vatandaşıyla evlenerek Ankara'da kalan Chalmers, Ankaragücü taraftarlığıyla futbolseverlerin yakından tanıdığı biri isim haline geldi.

Tribünlerin sevilen isimlerinden James Alexander Chalmers, MKE Ankaragücü Kulübünün seçimli olağan genel kurulundan bir gün önce hayatını kaybetti.

MKE Ankaragücü Kulübü, ATO Congresium'da gerçekleştirilen kulübün kongresinde, camianın çok sevdiği bir isim olan Chalmers için bir anı noktası yaptı. Salona gelen kongre üyeleri Chalmers için hazırlanan bölümde bulunan deftere anılarını ve düşüncelerini yazdı.

Bu defter, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat tarafından yarın yapılacak cenaze töreninde James Alexander Chalmers'ın ailesine teslim edilecek.

Anı defterine Chalmers'la ilgili düşüncelerini yazan İsmail Mert Fırat, "Bir asker, elçilik görevlisi... Aynı zamanda da büyük Ankaragüçlü James...1989 yılından itibaren Ankaragücü'ne tutkuyla bağlı bir hayat. Yaşadığı şehrin takımını tutmanın gerekliliğini Ankara'ya anlatan örnek bir taraftar. Seni çok özleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aytekin de James Alexander Chalmers'ın Ankaragücü tribünleri için çok önemli bir isim olduğunu vurgulayarak, "Yıllar önce elçilik görevi için Ankara’ya yerleşiyor. 1989’da Ankaragücü ile tanışıyor. O günden itibaren takımını asla yalnız bırakmayan, tutkulu bir taraftar. Yaşadığı şehrin takımını tutmanın en güzel örneğidir James. Onun için bir anı defteri oluşturduk. İlk mesajı da Başkanımız İsmail Mert Fırat verdi. Pazartesi günü onu son yolculuğuna uğurlarken bu defteri ailesine teslim edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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