Fenerbahçe Süper Lig'den transfer yaptı

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Fenerbahçe Süper Lig'den transfer yaptı

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde son olarak Anadolu Efes forması giyen Erten Gazi ile anlaştı.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde yerli oyuncu kadrosunu güçlendirmek için önemli bir adım attı. Sarı-Lacivertli ekip, Anadolu Efes ile sözleşmesi biten Erten Gazi ile anlaşmaya vardı.

Basket Faul'de geçen habere göre; Fenerbahçe Beko'nun Erten Gazi ile anlaşması tamamlandı ve resmi imzaların atılması bekleniyor.

ERTEN GAZİ KİMDİR?
Erten Gazi, Anadolu Efes'in altyapısında yetişti ve Amerika'daki NCAA liglerinde DePaul ve Fordham takımlarında forma giydikten sonra 2020 yılında Efes'e geri dönmüştü.

Geçirdiği sakatlıklar nedeniyle zorlu bir sezon geçiren Gazi, Euroleague'de 10 maçta ortalama 9 dakika 3 saniye, BSL'de ise 16 maçta ortalama 21 dakika 8 saniye süre alarak tecrübesini sahaya yansıttı.

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