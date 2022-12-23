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Ankaragücü'nün hocası Ömer Erdoğan'dan çarpıcı açıklama

Ankaragücü'nün teknik direktörü Ömer Erdoğan, Antalya deplasmanında üç puan kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 23:18
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Ankaragücü teknik direktörü Ömer Erdoğan çarpıcı açıklamalarda bulundu

Ankaragücü'nün hocası Ömer Erdoğan'dan çarpıcı açıklama
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Erdoğan, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde son üç maçını kazanan Antalyaspor karşısında galip gelmenin kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Antalya deplasmanından üç puanla dönecek olmanın gelecek haftalar için daha da umut verici olduğuna işaret eden Ömer Erdoğan, şöyle konuştu:

"Uzun aradan sonra deplasmanda kazanmak önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Sahada çok gayretli ve çok istekli Ankaragücü takımı vardı. İkinci yarı uyarılarla, sistem değişikliğiyle rakibin baskısına son verdik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik. Son dakikada ikinci golü bulduktan sonra daha da rahatladık. Buradan galibiyetle ayrılıyoruz. Buraya bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Galibiyeti onlara armağan ediyorum."

Erdoğan, mücadelenin ilk bölümünde istediklerini yaptıklarını, 15. dakikadan sonra gereksiz top kayıpları yaşadıklarını anlattı.

Mücadelede bir penaltının verilmediğini öne süren Erdoğan, o pozisyonun bir daha incelenmesi gerektiğini savundu.

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