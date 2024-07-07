Ankaragücü'nde 26 gün dayanabildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Ankaragücü'nde 26 gün dayanabildi

MKE Ankaragücü'nde 11 Haziran'da göreve gelen Kemal Özdeş, 26 gün sonra takım ile yollarını ayırdı.

Trendyol 1. Lig ekibi Ankaragücü'nde flaş bir ayrılık yaşandı.

26 gün önce takım ile anlaşan teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş, yeni sezon yapılanması için yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları nedeniyle devam etmeme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucu teknik direktörümüz Kemal Özdeş'in ayrılık kararı kabul edilmiştir. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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