Mesut Özil'in Erdoğan'ın yanından neden ayrılmadığı ortaya çıktı

EURO 2024'te Türkiye, çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenildi ve elendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mücadeleyi izlemek için Almanya'ya gitti ve maçı tribünden takip etti.

Eski futbolcu Mesut Özil de maçı Erdoğan'ın arka koltuğundan izledi.

Kullanıcılar 'Mesut Özil Erdoğan'ın yanından ayrılmıyor' yorumları yaparken, Mesut'un Erdoğan'ın neden yanından ayrılmadığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DE FUTBOL OKULU KURACAK

Mesut Özil'in Türkiye'de futbol okulu kuracağı öğrenildi.

Özil, iki yıl önce İngiltere'de futbol okulu kurmuş ancak devamı gelmemişti.