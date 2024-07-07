Mesut Özil'in Erdoğan'ın yanından neden ayrılmadığı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Mesut Özil'in Erdoğan'ın yanından neden ayrılmadığı ortaya çıktı

Eski futbolcu Mesut Özil, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüntüleniyordu. Dün oynanan Hollanda-Türkiye maçında da birlikte görüntülendiler. Mesut'un Erdoğan'ın yanından neden ayrılmadığı belli oldu.

EURO 2024'te Türkiye, çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenildi ve elendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mücadeleyi izlemek için Almanya'ya gitti ve maçı tribünden takip etti.

Eski futbolcu Mesut Özil de maçı Erdoğan'ın arka koltuğundan izledi.

Kullanıcılar 'Mesut Özil Erdoğan'ın yanından ayrılmıyor' yorumları yaparken, Mesut'un Erdoğan'ın neden yanından ayrılmadığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DE FUTBOL OKULU KURACAK
Mesut Özil'in Türkiye'de futbol okulu kuracağı öğrenildi.

Özil, iki yıl önce İngiltere'de futbol okulu kurmuş ancak devamı gelmemişti.

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