Kroos veda etti

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koydu.

Kroos, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile veda mesajı paylaştı.

Açıklamada tüm antrenörlerine, oynadığı kulüplere ve aile üyelerine teşekkür etti.

Alman yıldızın paylaşımı şu şekilde:

''Yani bu kadar. Ama bir ara vermeden ve en azından son 17 yılda neler olduğunu anlamaya çalışmadan önce beni nasıl ve kim olduğumu kabul eden herkese teşekkür etme fırsatını kaçırmak istemiyorum. Koşulsuz desteğiniz için dünyadaki tüm hayranlarıma teşekkür ederim. Tüm kulüplerime ve koçlarıma bana inandıkları için teşekkür ederim. Beni her zaman ağırlayan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ne kadar başarılı olursam olayım bana karşı her zaman dürüst oldukları için arkadaşlarıma teşekkür ederim. Arkadaş olan acentelerime teşekkür ederim.

Hayalimi gerçekleştirmek için mümkün olan en iyi hazırlık için aileme teşekkür ederim. Her zaman bir numaralı hayranım olduğu için Felix Kroos kardeşime teşekkür ederim. Benden en iyisini çıkarmak için en büyük motivasyonum olan çocuklarıma teşekkür ederim - Çocuklarınızın babalarıyla gurur duymasını görmek daha iyisi olamaz. Güzel karıma Jessica Kroos sen olduğu için teşekkür ederim. Asla değişme. Bu başarı sensiz mümkün olmazdı. Bu bizim! Ve son ama en önemlisi: Teşekkürler Futbol! Güzel oyunsun. Ve... Rica ederim! Bitti ve bitti.''

İNANILMAZ KARİYER

34 yaşında futbola veda eden Kroos, kazandığı kupalar ile adından söz ettirmeyi başardı.

Kroos'un kazandığı kupalar şu şekilde:

BAYERN MUNIH

1 Şampiyonlar Ligi

3 Almanya Bundesliga

1 UEFA Süper Kupası

3 Almanya Kupası

1 Almanya Süper Kupası

1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

REAL MADRID

5 Şampiyonlar Ligi

5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası

4 İspanya La Liga

1 İspanya Kupası

4 İspanya Süper Kupası

ALMANYA

1 Dünya Kupası