Ankaragücü'nden şampiyonluk açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, şampiyonluk için camiaya "birlik beraberlik" vurgusu yaptı.

Şanal, sarı-lacivertli takımın transfer çalışmalarına ve şampiyonluk hedefine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettikleri Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yenerek iki haftadır aldıkları kötü sonuçlara "dur" dediklerini belirten Şanal, "Yolumuza emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Biz takımımıza güveniyoruz, gerekli çalışmalara da devam ediyoruz, bundan sonra çok daha güzel işler yapacağımıza eminim." dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan'dan "memnun" olduklarını dile getiren Şanal, "Hocamız da teknik ekibimiz de gerekli çalışmaları yapıyor. Hocamızın yaptığı çalışmalar doğrultusunda da biraz zamana ihtiyacımız var." diye konuştu.

Sosyal medyada "asılsız" yorumlar yapıldığını aktaran Şanal, "Futbolcularımıza transfer teklifleri geldi onların da motivasyonu bozuldu. Artık transfer sezonunun da sonuna geldik. Takım ruhunu oluşturmaya başladık, taraftarımızla yönetimimizle teknik ekibimizle kenetlenerek önümüze bakmamız lazım. Birlik ve beraberlik içinde olursak spekülasyonlara da sebebiyet vermezsek bu takım sezon sonunda şampiyon olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Bassogog, 700 bin avroya Suudi Arabistan'a gitti"

Şanal, Christian Bassogog'un Suudi Arabistan'a transfer olduğunu açıkladı.

Futbolcular Renaldo Cephas, Bassogog, Saponara ve Djokanovic'in durumlarına ilişkin bilgiler veren Şanal, şöyle konuştu:

"Bassogog'un 700 bin avroya Suudi Arabistan'dan bir takıma transferi resmi olarak gerçekleşti. Cephas'a ise değişik teklifler geldiğini duyduk ancak resmi teklifler gelmedi, futbolcumuzun da motivasyonu bozuldu. Gerekli müdahaleleri yaptık. Sözleşmesi devam eden bir futbolcumuz. Kulübümüzün istediği rakam verildiği zaman Cephas da gitmek isterse bu transfer gerçekleşebilir. Saponara'nın kulüp bulursa gitmesini arzuladık. Kulüp bulamadı. Saponara da kulübümüzün futbolcusu. Djokanovic'den de yararlanmaya çalışacağız."

Transfer çalışmaları

Şanal, transfer çalışmalarını gizlilik içinde yürüttüklerini dile getirdi.

Rumen bir futbolcu transfer ettiklerini ancak ismini vermek istemediklerini anlatan Şanal, "8 kontenjanımız dolu, bu haftaki gelişmelere de bakarak teknik heyetimizle de görüşüyoruz, yönetimimiz de çalışıyor, ihtiyaç duyulan yerlere ideal futbolcuların transfer görüşmelerine devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli maç arasında takımın 3 günlük izin kullanacağını kaydeden Şanal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yönetim ve teknik ekibimiz çalışmalarına devam ediyor, 5 Eylül Perşembe günü antrenmanlara başlayacağız. Biraz zamana ihtiyacımız var, sabretmemiz lazım. Birlik ve beraberlik içinde olursak bunların üstesinden gelebiliriz. Sadece bugünü, yarını ve sezon sonunu değil gelecek için alt yapıyı da oluşturuyoruz. Optimizasyonu doğru yaparak ideal bir bütçeyle sezon sonunda şampiyon olacağız. Taraftar, yönetimden ve futbol oyunundan memnun olmayabilirler ama hepimizin motivasyona ihtiyacı var. "